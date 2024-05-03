Депутаты, журналисты и аналитики стран ОИС обсудят сотрудничество на площадке «KazanForum»

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Город
3 мая 2024  14:19
Автор:
Эндже Гарафиева

В среду, 15 мая на форуме «Россия - Исламский мир: KazanForum» пройдет медиасессия, посвященная 55-летию Организации исламского сотрудничества.

Участники сессии обсудят основные тренды трансформации информационного поля в современном мире и странах ОИС.

Мероприятие соберет руководителей информагентств, медиакомпаний, общественных и политических деятелей, экспертов и аналитиков из разных стран.

По итогам дискуссии будут выработаны предложения для совместного плана действий в мировом информационном пространстве и подписаны соглашения о сотрудничестве.

Международный экономический форум «Россия - Исламский мир: KazanForum» проводится ежегодно с 2009 года и получил федеральный статус с 2023 года. В этом году форум пройдет с 14 по 19 мая в «Казань Экспо».

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Депутаты, журналисты и аналитики стран ОИС обсудят сотрудничество на площадке «KazanForum»
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