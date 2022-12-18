«Дербент», «Абрау-Дюрсо», «Шато Тамань»: эксперты выяснили, какое российское игристое лучше

Игристые вина – самая разнообразная, интересная категория алкогольных напитков, которая востребована не только под Новый год, но и в предпраздничные дни. Средняя цена купленных для исследования вин была в пределах 450 рублей, поэтому татарстанцы смогут купить на новогодний стол качественное игристое на любой вкус и кошелек.

По каким критериям проверялись вина?

В сравнительных испытаниях вин приняли участие члены дегустационной комиссии эксперты Национального института качества.

Хорошее игристое вино должно соответствовать характеристикам ГОСТа 33336-2015, а именно:

Внешний вид: прозрачные, без осадка и посторонних включений. Допускается наличие технологических включений, образующихся в результате фильтрации и/или укупоривания (волокна фильтровальных материалов, корковая пыль), не снижающих прозрачность вина; Цвет: для белых игристых – светло-соломенный с оттенками от зеленоватого до золотистого; Аромат: развитый, тонкий, характерный для каждого вида игристых вин; Букет: для выдержанных и коллекционных вин — развитый, с тонами выдержки; Вкус: полный, гармоничный, без тонов окисленности; Пенистые и игристые: при наливе вина в бокал должна образовываться пена и происходить выделение свойства пузырьков двуокиси углерода.

Какие исследовались вина?

В экспертизе проверялись семь отечественных изготовителей алкоголя. Это:

1) Российское игристое вино с защищенным географическим указанием «Кубань. Таманский полуостров», полусухое, Шато Тамань. Алк. 10,5-12,5% об. Год урожая 2021, дата изготовления 25.05.2022, изготовитель «Кубань-Вино».

2) Российское игристое вино с защищенным географическим указанием «Крым» полусухое белое «Золотая Балка», Алк. 12,5% об., дата изготовления 16.07.2022. Изготовитель «Агрофирма Золотая Балка».

3) Российское игристое вино с защищенным географическим указанием «Дагестан» полусухое белое «Дербентское». Дата розлива 06.01.2022. Алк. 10,5-12,5% об., изготовитель «Дербентский завод игристых вин».

4) Вино игристое полусухое белое «Наследие мастера «Левъ Голицынъ». Алк. 11,0-13,0% об. Год урожая: 2021. Дата розлива 02.07.2022. Изготовитель «Игристые вина».

5) Игристое вино полусухое белое «Абрау-Дюрсо». Год урожая 2019. Алк.12,5% об. Изготовитель «Абрау-Дюрсо».

6) Российское игристое вино с защищенным географическим указанием «Крым» полусухое белое «ЗБ Вайн Спуманте». Алк. 12,5% об., дата розлива 26.06.2022, изготовитель «Агрофирма Золотая Балка».

7) Вино игристое полусухое белое «Линделе». Дата розлива 04.10.2021. Год урожая 2020. Алк. 10,5-12,5% об., изготовитель «ВИЛАШ-Комбинат шампанских вин».

Среди проверенных образцов фальсификация не обнаружена, все вина были натуральными.

Результаты экспертизы

Последнее седьмое место заняло игристое «Линделе». Как выяснили эксперты, вино не соответствует ГОСТу. Аромат — неразвитый, нехарактерный для этих видов игристых вин. Вкус — неполный, негармоничный. Пенистые и игристые свойства — при наливе вина в бокал образование пены и образование пузырьков двуокиси углерода недостаточны.

На шестом месте оказалось вино «Наследие мастера «Левъ Голицынъ». Аромат неразвитый, вкус неполный, с присутствием тона окисленности.

Пятое место занял «ЗБ Вайн Спуманте». Эксперты нашли его аромат невыраженным, резким, без тона выдержки. Также пена слабовыраженная, отметили эксперты.

Четвертую строчку заняло вино «Крым» от «Золотой балки». Игристое не соответствует ГОСТу. Аромат недостаточно развитый, нехарактерен данному виду вин, вкус негармоничный.

Бронзу забрал «Шато Тамань», серебро – «Абрау-Дюрсо», а на первом месте оказался «Дагестан» дербентского завода. Все они полностью соответствуют ГОСТу.