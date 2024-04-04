Деревня Универсиады, санаторий и дом «Ак Барса»: стало известно, где разместят гостей из стран БРИКС

news_top_970_100
Город
4 апреля 2024  15:49
Автор:
Эндже Гарафиева

Директор комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова рассказала, какие отели и гостиницы выбраны в Татарстане для размещения будущих участников Игр БРИКС-2024 и одноименного саммита.

Всего около полусотни объектов ожидают прибытие почетных гостей. Это отели от 2* до 5*, санаторий «Балкыш», гостевой дом хоккейного клуба «Ак Барс», молодежный центр «Волга», Деревня Универсиады и другие.

В некоторых местах ведутся работы по строительству президентского номера и дополнительных люксов.

Во второй половине апреля планируется обход основных туристических маршрутов и центральных пешеходных улиц города. Окончательное решение по выбору мест размещения принимает администрация президента России совместно с МИД РФ и Росконгрессом.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Минниханов провел заседание антитеррористической комиссии в Республике Татарстан
Деревня Универсиады, санаторий и дом «Ак Барса»: стало известно, где разместят гостей из стран БРИКС
В Казани началась разработка концепции благоустройства территории Храма всех религий
Десять предприятий Татарстана производят обогащенные йодом пищевые продукты - Роспотребнадзор
В Татарстане рассказали, на каких реках зафиксировали повышенный уровень воды
На ремонт ливневок в Татарстане направили 200 млн рублей
3 тысячи литров контрафактного алкоголя и 9 тысяч пачек сигарет изъяли у жителя Татарстана
На сайт объявлений для продажи выставили старинный особняк в центре Казани