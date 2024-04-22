Деревню Универсиады капитально отремонтируют к играм БРИКС за 105 млн рублей

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Город
22 апреля 2024  11:46
Автор:
Эндже Гарафиева

Деревня Универсиады станет одной из площадок, которая примет гостей Казани во время проведения игр стран БРИКС. Власти города планируют провести в некоторых домах и в университете физической культуры, спорта и туризма капитальный ремонт. 

Ожидается, что уже в июне завершатся все работы. Тендер на проведение работ опубликован на сайте госзакупок. За счёт субсидий привлекут 104,5 млн рублей.

Планируется отремонтировать кровлю вуза, освещение, обновят душевые и раздевалки. В деревне – проведут косметический ремонт и заменят окна, жалюзи и пожарную сигнализацию.

В общежитие закупят новое постельное белье, матрасы, стеллажи, предметы в столовую и даже беговые дорожки.

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