Десять предприятий Татарстана производят обогащенные йодом пищевые продукты - Роспотребнадзор

В Управлении Роспотребнадзора Татарстана рассказали о значимости восполнения йододефицита в организме.

По словам специалистов ведомства, йод относится к жизненно важным микроэлементам питания. Суточная потребность в нем в зависимости от возраста составляет от 100 до 200 мкг. При недостаточном поступлении развиваются заболевания.

Республику Татарстан относят к эндемичным регионам, где население страдает от нехватки йода. А между тем, по информации Роспотребнадзора, десять местных производителей выпускают продукцию, обогащённую йодом и фтором. В 2023 году они увеличили выпуск продукции.

Предприятия расположены в Актанышском, Арском, Балтасинском, Елабужском, Заинском, Зеленодольском, Бавлинском, Балтасинском, Тукаевском районах, г. Набережные Челны. В основном, это молочные и хлебзаводы.

Кроме этого, в ведомство направило предложение в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан поддержать инициативу по реализации программы «Школьное молоко», предусматривающей включение в меню именно обогащенного йодом молока.

Чтобы избежать дефицита, необходимо включать блюда из морской рыбной продукции, а также морскую капусту, при приготовлении блюд использовать только йодированную соль, увеличить потребление натуральных продуктов, богатых йодом (морепродукты, яйца, орехи, хурма).