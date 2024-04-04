Десять предприятий Татарстана производят обогащенные йодом пищевые продукты - Роспотребнадзор

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Республика
4 апреля 2024  14:43
Автор:
Эндже Гарафиева

В Управлении Роспотребнадзора Татарстана рассказали о значимости восполнения йододефицита в организме.

По словам специалистов ведомства, йод относится к жизненно важным микроэлементам питания. Суточная потребность в нем в зависимости от возраста составляет от 100 до 200 мкг. При недостаточном поступлении развиваются заболевания.

Республику Татарстан относят к эндемичным регионам, где население страдает от нехватки йода. А между тем, по информации Роспотребнадзора, десять местных производителей выпускают продукцию, обогащённую йодом и фтором. В 2023 году они увеличили выпуск продукции.

Предприятия расположены в Актанышском, Арском, Балтасинском, Елабужском, Заинском, Зеленодольском, Бавлинском, Балтасинском, Тукаевском районах, г. Набережные Челны. В основном, это молочные и хлебзаводы.

Кроме этого, в ведомство направило предложение в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан поддержать инициативу по реализации программы «Школьное молоко», предусматривающей включение в меню именно обогащенного йодом молока.

Чтобы избежать дефицита, необходимо включать блюда из морской рыбной продукции, а также морскую капусту, при приготовлении блюд использовать только йодированную соль, увеличить потребление натуральных продуктов, богатых йодом (морепродукты, яйца, орехи, хурма).

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