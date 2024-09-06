Десять храмов в одном из районов РТ могут обрести статус памятников истории

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Республика
6 сентября 2024  09:35
Автор:
Эндже Гарафиева

Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия опубликовал результаты экспертиз, согласно которым 10 церквей Пестречинского района рекомендовано включить в реестр объектов культурного наследия.

 Фото: © комитет РТ по охране ОКН

Среди претендентов – как действующие храмы, так и полуразрушенные церкви, которые хранят память о бывших селах. Самым старым из претендентов на статус ОКН оказалась Благовещенская церковь в селе Казыли, построенная в 1741 году. 

К XVIII веку относятся еще несколько храмов из списка. Это церковь Происхождения честных древ Креста Господня в Кулаево (1757-1763 гг.), Иоанно-Предтеченская церковь в селе Селенгуши (1763 год) и Покровская церковь в селе Тагашево (1787 год).

К XIX веку относится Успенская церковь в селе Богородское (1883-1888 гг.), а также три храма, находящиеся сегодня в аварийном состоянии. Церковь Вознесения в урочище Елагино, Преображенская церковь в урочище Русская Серда и деревянная Покровская церковь в Янцеварах. 

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