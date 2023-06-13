Дети и подростки Татарстана могут бесплатно стать участниками дворового лагеря. Об этом сообщают в пресс-службе движения детей и молодежи «Движение первых».

Проект запустили в Заинском и Лениногорском районах республики. В каждом дворе вместе с детьми будет команда из одного куратора и двух вожатых. Вожатыми стали подростки и молодежь в возрасте 16-17 лет, которые прошли специальное обучение. В программе планируются игры, творческие занятия и мастерские для ребят, которые проводят свободное время во дворе.

На сменах в Лениногорске для детей и подростков будут проводится мероприятия по всем 12 направлениям «Движения Первых»: утренняя зарядка, настройка на день, мастер-классы, экскурсии, квесты, соревнования по дворовым и настольным играм и многое другое. Подробную программу на каждый день можно узнать в социальных сетях местного отделения «Движения Первых» Лениногорского района: ВКонтакте и в Telegram-канале.

С начала июля проект «Лагерь нашего двора» будет запущен еще в пяти городах республики: в Бугульме, Зеленодольске, Нижнекамске, Альметьевске и Набережных Челнах.

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