Дети Казани мелками на асфальте нарисовали то, как видят Великую Победу

В Казанском Кремле прошла акция «Рисуем Победу», приуроченная к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Цель мероприятия - сформировать и развить у подрастающего поколения чувство патриотизма, национального самосознания и сопричастности к подвигу советского народа.

Мероприятие проводится ежегодно с 2018 года на территории Пушечного двора Казанского Кремля.

Участие принимают родители с детьми, рисуя День Победы и получая памятные призы.

Масштабный конкурс объединяет юных россиян и их сверстников из стран СНГ, создающих трогательные рисунки о Великой Победе.