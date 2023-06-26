 «Дети наигрались, супруги развелись»: в Казани собаки, оказавшиеся на улице, находят новых владельцев
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«Дети наигрались, супруги развелись»: в Казани собаки, оказавшиеся на улице, находят новых владельцев

«Лапа дружбы» — уже традиционное благотворительное мероприятие, которое развивает культурное отношение к собакам в Казани. Здесь можно встретить собак из городских приютов или поддержки, которые очень ждут своих хозяев.

Город
26 июня 2023  15:14
Автор:
Шахерезада Курбанова

«Хозяева наигрались и решили выставить за дверь»

Ева, будучи щенком, жила в семье, но с ней случилась частая для собак история — дети хозяев наигрались и решили выставить Еву за дверь. Собака жила во дворе дома бывших владельцев, пока ее не забрали волонтеры.

Ее получилось пристроить в семью, но и на этот раз Ева столкнулась с предательством — семья уехала за границу, оставив питомца на попечение приюта. Еще одна попытка обрести для Евы дом снова оказалась неудачной — семья развелась, Ева снова у волонтера и по-прежнему ждет своих любящих хозяев.

 Ева уже побывала в трех семьях, сейчас она на передержке ищет хозяев

«Ева очень любит детей — в неудавшихся семьях она нянчилась с ними. Единственный ее минус — любит бегать за кошками, видимо, какой-то охотничий инстинкт», — рассказала волонтер и куратор Евы Елена.

Участниками акции в парке «Крылья советов» стали 24 собаки из приютов и передержек. У каждой из них своя история: кто-то столкнулся с человеческим предательством, кто-то уже с рождения живет в приюте.

 Участниками акции в парке «Крылья советов» стали 24 собаки из приютов и передержек

«Ухаживать за сбитым псом нет ни времени, ни возможности»

Вольту восемь месяцев. В таком юном возрасте он уже пережил серьезную операцию — пса сбила машина. Когда-то Вольт жил в семье, хозяйка отказалась от него именно из-за случившейся аварии, сказала, что ухаживать за ним у нее нет ни времени, ни возможности.

«Я его увидела возле своей работы, он пришел туда весь в крови. Позвонила знакомым волонтерам, они мне помогли с его операцией. Сейчас он восстанавливается, очень добрый и ласковый мальчик», — рассказала Анастасия, она сейчас восстанавливает здоровье пса и ищет ему семью.

 Вольт в восемь месяцев уже пережил серьезную операцию из-за того, что его сбила машина

Важными условиями отбора участников акции были наличие вакцинации, обработка от внешних и внутренних паразитов. Все собаки отдаются строго по договору о передаче животного.

Этим летом жителей Казани ждет еще три такие акции: в парке Урицкого, сквере по улице Фучика и в Горкинско-Ометьевском лесу. В прошлом летнем сезоне таким образом новый дом нашли 20 собак.

Помочь бездомным собакам можно на сайте татарстанской республиканской благотворительной организации «ЗооЗабота».

Этим летом жителей Казани ждет еще три такие акции: в парке Урицкого, сквере по улице Фучика и в Горкинско-Ометьевском лесу 

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«Дети наигрались, супруги развелись»: в Казани собаки, оказавшиеся на улице, находят новых владельцев
«Дети наигрались, супруги развелись»: в Казани собаки, оказавшиеся на улице, находят новых владельцев