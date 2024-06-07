Дети-сироты в Татарстане получили 39 жилых помещений по госконтрактам

Реализация программ по обеспечению жильем льготных категорий граждан продолжается в Татарстане.

В рамках программы по обеспечению жильем детей-сирот заключен государственный контракт на приобретение 39 жилых помещений за счет софинансирования из федерального бюджета. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на совещании с участием Раиса Татарстана Рустама Минниханова и первого заместителя Премьер-министра РТ Рустама Нигматуллина.

Из 84 молодых семей, включенных в программу текущего года, 37 семей уже использовали средства субсидии на приобретение жилья, остальные продолжают подбор квартир на рынке жилья.

По категории «Многодетные семьи, имеющие 5 и более детей» из 28 выданных сертификатов реализован один. Госжилфонд продолжает работу по подбору жилых помещений для остальных семей.

В категории вынужденных переселенцев, переселенцев с Крайнего Севера и чернобыльцев из 5 получателей 4 семьи уже приобрели подходящее жилье.