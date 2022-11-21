«Дети там абсолютно без медицинской помощи»: врач из Татарстана вызвался в командировку в Лисичанск

В Лисичанске Кирилл Булатов намерен организовать работу по профосмотру детей, которые на протяжении многих месяцев лишены медицинской помощи. Накануне своего отъезда в ЛНР Кирилл Булатов рассказал в интервью «КВ» о причинах своего решения.

Кирилл Романович, расскажите о причине своего решения поехать в Лисичанск?

Мне это нужно, чтобы оказать помощь детишкам, потому что на данный момент в городе Лисичанск отсутствуют детские врачи и более двух тысяч детей находятся без медицинской помощи. Там нет детских врачей.

Есть страх?

Вопрос такой… Настраиваюсь на оптимизм, а о неприятных моментах не думаю. Выезжаю завтра. На месте буду через два дня, два дня колона ехать будет. Уточню, что я еду в составе гуманитарной группы из Казани. Гуманитарная колонна сформированной движением «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!».

Вас пригласили или вы сами вызвали в команировку в Лисичанск?

- Мой товарищ Тимур Сафин – куратор данной организации. Я предложил ему свою кандидатуру, просил его уточнить, если там действительно нужна моя помощь, то я бы поехал. Он связался с Лисичанском уточнил, что там действительно непростая обстановка в плане медицинской помощи, и я там очень пригожусь. После этого было принято решение, что я точно еду.

Родные поддержали ваше решение?

Супруга приняла это с гордостью, с пониманием. Конечно, переживает за меня, со слезами. Но сейчас уже понимает, что это нужно и неизбежно и пришло определенное принятие. Родители полностью поддержали. Понимают. У нас вся семья медицинская. Я думаю, что, если бы у них была такая возможность, они тоже бы поехали.

Есть в Лисичанске условия для вашей работы?

Я связывался с местными жителями, они говорят, что детишки там абсолютно без медицинской помощи.

Что касается условий для работы? Мединструмента, операционных…

Это все будет подниматься, на данный момент госпиталь не функционирует. Выполнять какие-либо оперативные вмешательства на данный момент возможности нет.

Сначала мы проведем профосмотр детей. Полностью осмотрим. Если кому-то из них понадобится оперативная помощь, то они будут перенаправляться в Луганск, где уже функционирует полноценный госпиталь и в перспективе, конечно же, восстановление стационара в городе Лисичанск.

Будет разделение по тяжелым и плановым пациентам?

Обязательно, да. И тяжелые, которые будут нуждаться в экстренной помощи будут направлены в Луганск.

На какой срок планируются ваши командировки?

На данный момент я еду на месяц. Планирую вернуться в конце декабря.

Упреки были от пациентов, коллег, что бросаете их?

Ну, я не один детский хирург в городе. У нас остается два достойных хирурга, которые полностью будут оказывать медицинскую помощь. Но, тем не менее, руководства города и больницы, и пациенты пишут, чтобы я быстрее возвращался. Чтобы вернуть работу на прежний уровень.

Сколько детишек вы принимаете планово сейчас?

В среднем за неделю я выполняю около 20 операций. Нагрузка на коллег, безусловно, возрастает. Очень надеемся на поддержку Министерства здравоохранения [в помощи в кадрами]. В принципе, даже когда я на работе, нам требуются руки. Очень надеюсь, что кто-то появится, устроится и дальше будет работать еще лучше.

Из Татарстана вы один врач?

В составе колонны больше врачей нет