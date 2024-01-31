В Татарстане планируют запустить детскую банковскую карту

Российское движение детей и молодежи «Движение Первых» планирует запустить в республике детскую банковскую карту. Возрастные ограничения в ее использовании – 6-18 лет.

Как сообщили функционеры республиканского «Движения Первых», сейчас разрабатываются основные элементы будущего проекта – системы лояльности и дизайн карты.

Обслуживание по детской банковской карте будет бесплатным. За совершение покупок в магазинах-партнерах и при получении определенных услуг будет начисляться кэшбек. Все как у взрослых.

Любой гражданин может поучаствовать в процессе создания карты. Для этого нужэно оставить свои предложения, пройдя по ссылке. Пожелания по дизайну карты можно предложить здесь. Лучшая идея будет доработана и ляжет в основу дизайна будущей карты, отметили в «Движении Первых» в Татарстане.

Указ о создании «Движения первых» летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых» 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.