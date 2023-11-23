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Дети участников СВО могут позвонить на телефон доверия

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Полезное
23 ноября 2023  09:14
Автор:
Елизавета Черкина

В Татарстане на горячую линию психолого-педагогических центров на базе Министерства по делам молодежи РТ поступило порядка тысячи звонков от детей, чьи родные участвуют в СВО. Об этом вчера на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщила замминистра по делам молодежи РТ Айгуль Сабирова.

- Прежде всего мы работаем с тревожностью детей, связанной с тем, что один из родителей уехал на службу, тревожностью в связи с ожиданием, - уточнила Айгуль Азатовна. - Ребятам отвечают медицинские психологи. 
Замминистра по делам молодежи РТ также сообщила два круглосуточных телефона доверия: детский - 8-800-2000-122 и молодежный - 8-800-555-22-20.

Вторая мера государственной поддержки по линии Министерства по делам молодежи РТ - предоставление бесплатных путевок для оздоровительного отдыха детям мобилизованных. Спикер отметила, что за прошлое лето такой отдых был организован для 3 тысяч детей мобилизованных. 

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