Детсадовцы в Муслюмово открыли шествие юнармейцев на Параде Победы

В селе Муслюмово отпраздновали 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Около 30 местных трудовых коллективов приняли участие в праздничном шествии. Мероприятия начались у мемориального комплекса боевой и трудовой славы.

Участникам демонстрации показали театрализованное представление.

Руководство района, представители общественности и ветераны возложили венки и цветы в память о погибших.

Колонна демонстрантов прошла по улицам Муслюмово до центральной площади перед Домом культуры. Был организован парад юнармейцев, который открыли малыши - воспитанники детских садов.