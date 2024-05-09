Детсадовцы в Муслюмово открыли шествие юнармейцев на Параде Победы

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Республика
9 мая 2024  18:41
Автор:
Эндже Гарафиева

В селе Муслюмово отпраздновали 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Около 30 местных трудовых коллективов приняли участие в праздничном шествии. Мероприятия начались у мемориального комплекса боевой и трудовой славы. 

Участникам демонстрации показали театрализованное представление.

Руководство района, представители общественности и ветераны возложили венки и цветы в память о погибших. 

Колонна демонстрантов прошла по улицам Муслюмово до центральной площади перед Домом культуры. Был организован парад юнармейцев, который открыли малыши - воспитанники детских садов. 

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