Детская театральная студия из Казани взяла гран-при всероссийского фестиваля

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Город
23 апреля 2024  17:08
Автор:
Эндже Гарафиева

«Апуш» – это детская татарская театральная студия КДК имени Ленина, которая существует под патронажем мэра Казани.

Артисты выступили на XIX Всероссийском фестивале-форуме «Действующие лица» и получили гран-при. Их наградили в Набережночелнинском государственном татарском драматическом театре имени Гилязова.

Всего с показом приехали 16 театральных студий из девяти регионов России. Член жюри Нияз Игламов отмечает, что за последние 5-6 лет в фестивале принимают участие и народные, и государственные театры, что создает сильную конкуренцию. 

Студия «Апуш» ближайшие дни также выступит со спектаклем «Кечтүк» на заключительном этапе фестиваля «Театральное Приволжье» в Ижевске, где представит Татарстан.

 

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