Детская вакцина против коронавируса должна появиться в Татарстане после новогодних праздников

Детская вакцина от COVID-19 должна появиться в Татарстане после новогодних праздников. Об этом журналистам сообщил главный эпидемиолог, специалист по иммунопрофилактике Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

«Детские поликлиники готовы принять вакцину. Как только вакцина придет, она будет непременно использована. По срокам задержки пока не могу комментировать», — сказал Лопушов.

По его словам, рсепублика уже отправила заявку на получение препарата. Приступить к вакцинации детей планируют в ближайшее время.

Подробнее о том, как подготовить ребенка к вакцинации, на что обратить внимание, а также о рисках и противопоказаниях прививки против ковида для детей, читайте в нашем материале.