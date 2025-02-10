Детские пособия в Татарстане стали больше с февраля 2025 года

С 1 февраля 2025 года в Республике Татарстан увеличены размеры единовременных и ежемесячных пособий, связанных с рождением и уходом за ребенком. Об изменениях «Татар-информу» рассказал управляющий Отделением Социального фонда России по РТ Эдуард Вафин.

Размер единовременной выплаты при рождении ребенка теперь составляет 26,9 тыс. рублей. Получить её может один из родителей, причем если работают оба, то пособие оформляет кто-то один. Неработающие родители получают пособие в фиксированном размере. Для семей, усыновивших ребенка-инвалида или детей старше семи лет, предусмотрена значительно большая выплата - 205,8 тыс. рублей на каждого ребенка. В 2024 году эту помощь получили 23 тысячи татарстанских семей, в общей сложности на сумму 580 млн рублей.

Также выплачивается ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Его получают родители, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, или те, кто вышел на работу до достижения ребенком полутора лет. Размер пособия составляет 40% от среднего заработка, но не может быть меньше установленного минимума. С 1 февраля 2025 года минимальный размер этого пособия равен 10 тыс. рублей, а максимальный – 53,7 тыс. рублей. В 2024 году данную выплату получили около 50 тысяч семей на общую сумму 4,8 млрд рублей.