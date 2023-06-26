Детские сады Татарстана перейдут на единую программу дошкольного образования с 1 сентября

С 1 сентября все детские сады России перейдут на единую федеральную образовательную программу дошкольного образования. Об этом на секции республиканского августовского совещания работников образования и науки напомнила замминистра образования и науки Татарстана Минзалия Закирова.

В соответствии с новым стандартом, 60% образовательной программы в детских садах будет единообразным по всей России, а 40% составят региональный компонент, включающий интерес к культуре и традициям республики.

Кроме того, введена единая модель профессиональной ориентации, которая будет задействовать детей старшего и подготовительного возраста, включая детей с ограниченными возможностями здоровья.

Все детские сады должны до конца августа разработать и утвердить программы на основе федеральной образовательной программы дошкольного образования.