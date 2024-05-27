Детский фестиваль рока «ИкРок» состоится в Татарстане в начале июня

Концерт «ИкРок» соберет любителей роковой музыки со всей России на площадке в Татарстане. Для кого-то выступление станет дебютом в карьере. Ежегодный детский и молодежный рок-фестиваль в этом году пройдет на берегу реки Ик в Муслюмовском районе. Начало в 16:00.

Хедлайнером вечера станут приглашенные москвичи из группы RADOPI. Всего на сцену выйдут 38 групп, в прошлом году фестиваль собрал больше двух тысяч зрителей.

Организаторы планируют закрепить за ним звание ежегодного. Пока это единственный в России фестиваль такого масштаба.