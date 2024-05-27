Детский фестиваль рока «ИкРок» состоится в Татарстане в начале июня

news_top_970_100
Республика
27 мая 2024  13:55
Автор:
Эндже Гарафиева

Концерт «ИкРок» соберет любителей роковой музыки со всей России на площадке в Татарстане. Для кого-то выступление станет дебютом в карьере. Ежегодный детский и молодежный рок-фестиваль в этом году пройдет на берегу реки Ик в Муслюмовском районе. Начало в 16:00.

Хедлайнером вечера станут приглашенные москвичи из группы RADOPI. Всего на сцену выйдут 38 групп, в прошлом году фестиваль собрал больше двух тысяч зрителей.

Организаторы планируют закрепить за ним звание ежегодного. Пока это единственный в России фестиваль такого масштаба. 

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Казанцы привели в порядок больше 45 млн квадратных метров в рамках субботников и акций
В Татарстане определили порядок проведения Курбан-байрама в 2024 году
На трассе М12 построят новые многофункциональные заправки
В Казани пришкольные лагеря обошлись родителям в 769 рублей
В Татарстане увеличили выплату желающим заключить контракт в Татарстане
Детский фестиваль рока «ИкРок» состоится в Татарстане в начале июня
Успейте принять участие в акции «Выгода в ваших руках» по Карте жителя РТ от Ак Барс
В казанском аэропорту задержали нижегородца, оборовавшего пожилую женщину