 Детский омбудсмен РТ: педофилов нужно лишать свободы пожизненно
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Детский омбудсмен РТ: педофилов нужно лишать свободы пожизненно

Ирина Волынец предлагает лишать свободы пожизненно педофилов, даже если преступление было совершено впервые.

Город
12 января 2022  12:07
Автор:
Ольга Ильина

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец направила в Госдуму требование об ужесточении приговоров для педофилов. Об этом она сообщила в своем Instagram.

Детский омбудсмен предлагает лишать свободы педофилов пожизненно, в том числе если подобное преступление было совершено впервые. Также уполномоченный по правам ребенка предлагает лишать педофилов пожизненно, если жертвой стал один ребенок, а не двое и более, как предложено законодателями.

Волынец приводит в пример нашумевшую трагедию в Костроме, где один из тех, кто надругался над девочкой, уже отбывал наказание за совершение преступления против половой неприкосновенности и незаконный оборот порнографических материалов.

Поправки в статьи Уголовного кодекса 131 (Изнасилование) и 132 (Насильственные действия сексуального характера) были предложены депутатами Андреем Турчаком и Павлом Крашенинниковым.

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Детский омбудсмен РТ: педофилов нужно лишать свободы пожизненно
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