 Детский омбудсмен РТ взяла на особый контроль инцидент с избиением полуторогодовалой девочки
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Детский омбудсмен РТ взяла на особый контроль инцидент с избиением полуторогодовалой девочки

Жительница Казани жестко избила своего ребенка, сейчас она задержана.

Город
7 декабря 2021  10:24
Автор:
Ольга Полякова

Уголовное дело об избиении полоторогодовалго ребека в Казани своей матерью взято на особый контроль Уполномоченным по правам ребенка в Татарстане. Об этом «КВ» сообщила республиканский детский омбудсмен Ирина Волынец.

К ней обратилась бабушка девочки, которую мать истязала на видео, с просьбой посодействовать ей в оформлении опеки над внучкой.

«Отец девочки не лишен родительских прав. Кто возьмет опеку над ребенком сказать пока нельзя — либо с отцом, либо с бабушкой. Это определится в процессе разбирательств», — рассказала Волынец.

По словам, детского омбудсмена, идеальным вариантом для малышки будет остаться с кем-то из родных.

Напомним, против нерадивой матери возбудили уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Пострадавшая девочка находится в больнице под наблюдением медиков.

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