Детский парк на набережной Казанки будет называться «Елмай»

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Город
15 июля 2024  10:31
Автор:
Эндже Гарафиева

Казань готовится к открытию самого масштабного детского парка. Результаты голосования за имя нового зеленого оазиса, который появится ко Дню города и республики, уже известны. Победил вариант «Елмай». Напомним, что голосование велось на сайте казанской мэрии с конца июня. 

В опросе были представлены пять вариантов: СУ БАЛАСЫ / ДЕТИ ВОДЫ, ЮЛ(А), ЕЛМАЙ, УЕН / ИГРА и АЙДА ПАРК / АЙ-ДА ПАРК!

За вариант «Елмай» проголосовали свыше 6,3 тысяч казанцев. На втором месте оказался вариант «Айда парк», а на третьем – «Су баласы».

Новый парк площадью 3,4 гектара расположится в самом центре города – между экстрим-парком «Урам» и Национальной библиотекой Республики Татарстан. В нем будут зоны для детей и подростков – качели, игровые площадки, живой лабиринт и фонтан.

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