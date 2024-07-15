Детский парк на набережной Казанки будет называться «Елмай»

Казань готовится к открытию самого масштабного детского парка. Результаты голосования за имя нового зеленого оазиса, который появится ко Дню города и республики, уже известны. Победил вариант «Елмай». Напомним, что голосование велось на сайте казанской мэрии с конца июня.

В опросе были представлены пять вариантов: СУ БАЛАСЫ / ДЕТИ ВОДЫ, ЮЛ(А), ЕЛМАЙ, УЕН / ИГРА и АЙДА ПАРК / АЙ-ДА ПАРК!

За вариант «Елмай» проголосовали свыше 6,3 тысяч казанцев. На втором месте оказался вариант «Айда парк», а на третьем – «Су баласы».

Новый парк площадью 3,4 гектара расположится в самом центре города – между экстрим-парком «Урам» и Национальной библиотекой Республики Татарстан. В нем будут зоны для детей и подростков – качели, игровые площадки, живой лабиринт и фонтан.