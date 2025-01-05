Девочка из Татарстана побывала на шоколадной фабрике благодаря акции «Елка желаний»

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Россия/Мир
5 января 2025  13:38

Вице-премьер России Дмитрий Патрушев помог осуществить мечту 11-летней Эвелины из Набережных Челнов. Девочка, участвуя во всероссийской акции «Елка желаний», написала, что мечтает побывать на шоколадной фабрике в Москве. Ее желание исполнилось: для Эвелины организовали увлекательную экскурсию на производство, где она увидела, как создаются знаменитые шоколадные плитки «Аленка» и конфеты «Птичье молоко».  

Во время визита директор музея истории шоколада и какао «Мишка» Марина Жданович провела девочку по производственным цехам. Эвелина смогла наблюдать, как на конвейере за минуту изготавливается 300 плиток шоколада. Гости даже попробовали свежие кондитерские изделия прямо с линии производства. Завершилась экскурсия мастер-классом, на котором девочка создала собственные конфеты уникального дизайна.  

Акция «Елка желаний», организованная Российским движением детей и молодежи «Движение первых», продлится до 28 февраля 2025 года. В ней могут принять участие как представители государственных учреждений и бизнеса, так и частные лица, чтобы помочь детям осуществить их мечты.

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Девочка из Татарстана побывала на шоколадной фабрике благодаря акции «Елка желаний»
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