Девять музеев в Казани 7 мая откроют свободный вход для гостей и горожан

Национальный музей Республики Татарстан и его филиалы бесплатно откроют свои двери для гостей столицы и ее жителей. День открытых дверей пройдет в Казани во вторник, 7 мая, сообщает мэрия.

Например, посетить можно будет дом-музей В.И.Ленина, музей-квартиру Мусы Джалиля, музей-мемориал Великой Отечественной войны и другие площадки. В общей сложности, девять музеев. С экспонатами предлагают ознакомиться самостоятельно, потому как экскурсии, мастер-классы, музейные программы оплачиваются по прейскуранту.