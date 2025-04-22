Диалог на равных: послы и молодежь обсудили будущее Евразии

Во второй день Евразийского экономического форума молодежи (ЕЭФМ) в Екатеринбурге прошла ключевая встреча – «Диалог на равных», где студенты смогли пообщаться с дипломатами из разных стран. Мероприятие собрало 68 представителей дипмиссий, включая 22 послов, причем особенно широко была представлена Африка – 43 страны из 62, сообщает пресс-служба УрГЭУ.

Чрезвычайный и Полномочный посол Мьянмы Тит Линн Оун подчеркнул важность молодежного участия в глобальных процессах: «В Мьянме более 60% населения – молодежь. Мы инвестируем в образование, цифровую грамотность и предпринимательство, чтобы молодые люди могли уверенно заявлять о себе на мировой арене».

Посол Демократической Республики Конго Иван Вангу Нгимби отметил роль России в укреплении международной стабильности: «Африка – континент возможностей, и мы приглашаем РФ, одного из ключевых игроков мировой политики, к углублению сотрудничества на основе общих ценностей и взаимного уважения».

Модератором дискуссии выступил Аду Яо Никез, секретарь Попечительского совета Ассоциации иностранных студентов России. С приветственным словом к участникам обратился представитель МИД РФ в Екатеринбурге Александр Харлов. Также на мероприятии выступили Владимир Кузнецов (Информцентр ООН в Москве), послы Перу, Шри-Ланки, Бахрейна и другие дипломаты.

Форум в очередной раз подтвердил свою роль как важной площадки для прямого диалога между молодежью и представителями международного сообщества.