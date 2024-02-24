Диджеи, автограф-сессии, косплеи: что ждёт гостей «Города Игр будущего»

В «Казань Экспо» началась работа площадок.

Сегодня, в шестой соревновательный день, пройдут состязания 7 дисциплин.

В городке, созданном для гостей Игр, пройдёт парад косплееров — в 11.10, в 12.00, 13.20, 16.00.

В 11.30 состоится демонстрация единственного в мире тренажера по фиджитал-фехтованию.

В 12.30 — автограф-сессия игроков Dota 2, в 16.10 — игрока «Рубин» Руслана Безрукова.

Развлекательная программа также насыщенная — выступление детского хора «Милли хор», государственного фольклорного ансамбля «Бермянчек», диджей-сет Kandinsky.