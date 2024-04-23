«Диктант Победы» объединит рекордное число татарстанцев

Патриотическая акция пройдет 26 апреля в каждом субъекте РФ. Международный исторический диктант, посвященный событиям Великой Отечественной войны, планируют написать более 20 тысяч жителей Татарстана. В прошлом году их насчитывалось 17 тысяч.

Об этом рассказала в ходе пресс-конференции региональный координатор партийного проекта «Историческая память», председатель Госкомитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова.

- Много наших соотечественников из разных стран также принимают участие, - отметила она. - Написать «Диктант Победы» и отдать дань памяти людям, благодаря которым мы сегодня живем спокойно, я считаю долгом каждого человека, чья жизнь связана с Россией.

«Диктант Победы» проходит под эгидой партийного проекта «Единой России» «Историческая память», в роли партнеров акции выступают Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, движение «Волонтеры Победы», ряд министерств, ведомств и НКО.

Для участия в патриотической акции надо зарегистрироваться на ее сайте. Испытание состоит из 25 вопросов, на ответы отводится 45 минут. Диктант пройдет на 309 площадках по всей республике, почетными гостями станут ветераны Великой Отечественной войны, блокадники, труженики тыла.

В ходе акции можно написать письма участникам СВО. Эти послания будут доставлены адресатам.