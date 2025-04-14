«Диктант Победы» в Татарстане: 340 площадок и новые темы

25 апреля Татарстан присоединится к международной акции «Диктант Победы». В этом году в республике организовано 340 площадок, включая необычные локации:
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Международный аэропорт «Казань»
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Болгарская исламская академия
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Отделения «Почты России»
Особенности акции в 2024 году:
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Участие 89 стран и 35 000+ площадок worldwide
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Телемосты с зарубежными участниками
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Новые вопросы о СВО и истории Донбасса
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Формат: 25 тестовых заданий за 45 минут (очно/онлайн)
В Казани к акции подготовились основательно: в парке «Крылья Советов» открыта тематическая фотовыставка об истории диктанта.
Как участвовать?
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Выбрать площадку на официальном сайте
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Попробовать пробные тесты для подготовки
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25 апреля написать диктант
Акция проходит с 2019 года по инициативе «Единой России» и стала частью масштабной программы к 9 Мая.