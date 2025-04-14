«Диктант Победы» в Татарстане: 340 площадок и новые темы

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Республика
14 апреля 2025  12:00

25 апреля Татарстан присоединится к международной акции «Диктант Победы». В этом году в республике организовано 340 площадок, включая необычные локации:

  • Международный аэропорт «Казань»

  • Болгарская исламская академия

  • Отделения «Почты России»

Особенности акции в 2024 году:

  • Участие 89 стран и 35 000+ площадок worldwide

  • Телемосты с зарубежными участниками

  • Новые вопросы о СВО и истории Донбасса

  • Формат: 25 тестовых заданий за 45 минут (очно/онлайн)

В Казани к акции подготовились основательно: в парке «Крылья Советов» открыта тематическая фотовыставка об истории диктанта.

Как участвовать?

  1. Выбрать площадку на официальном сайте

  2. Попробовать пробные тесты для подготовки

  3. 25 апреля написать диктант

Акция проходит с 2019 года по инициативе «Единой России» и стала частью масштабной программы к 9 Мая. 

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