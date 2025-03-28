Динамика цен на продукты в Татарстане: что подорожало, а что подешевело

С 17 по 24 марта в Татарстане зафиксирован рост цен на ряд продуктов питания, при этом некоторые товары, напротив, стали дешевле. Данные приводит Татарстанстат.

Какие продукты подорожали?

Мясо и мясные продукты:

Говядина

Куры

Свинина

Баранина

Сосиски

Колбаса

Мясные консервы

Молочные продукты:

Пастеризованное молоко

Творог

Сыр

Сметана

Сухие молочные смеси

Овощи:

Картофель

Капуста

Свекла

Морковь

Прочие категории:

Сливочное масло и маргарин

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки

Какие продукты подешевели?

Рыба и масло:

Мороженая рыба

Подсолнечное масло

Молочные продукты:

Ультрапастеризованное молоко

Бакалея и консервы:

Овощные консервы

Пшено

Макаронные изделия

Овощи и фрукты:

Огурцы

Яблоки

Прочее:

Яйца

Водка

Какие товары не изменились в цене?

Фруктово-ягодные консервы

Сахар

Печенье

Соль

Мука

Ржаной хлеб

Рис, гречка, вермишель

Лук, помидоры, бананы

Почему цены меняются?

На стоимость продуктов влияют сезонные факторы, логистика, спрос и предложение.