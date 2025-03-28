Динамика цен на продукты в Татарстане: что подорожало, а что подешевело

С 17 по 24 марта в Татарстане зафиксирован рост цен на ряд продуктов питания, при этом некоторые товары, напротив, стали дешевле. Данные приводит Татарстанстат.
Какие продукты подорожали?
Мясо и мясные продукты:
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Говядина
-
Куры
-
Свинина
-
Баранина
-
Сосиски
-
Колбаса
-
Мясные консервы
Молочные продукты:
-
Пастеризованное молоко
-
Творог
-
Сыр
-
Сметана
-
Сухие молочные смеси
Овощи:
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Картофель
-
Капуста
-
Свекла
-
Морковь
Прочие категории:
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Сливочное масло и маргарин
-
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки
Какие продукты подешевели?
Рыба и масло:
-
Мороженая рыба
-
Подсолнечное масло
Молочные продукты:
-
Ультрапастеризованное молоко
Бакалея и консервы:
-
Овощные консервы
-
Пшено
-
Макаронные изделия
Овощи и фрукты:
-
Огурцы
-
Яблоки
Прочее:
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Яйца
-
Водка
Какие товары не изменились в цене?
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Фруктово-ягодные консервы
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Сахар
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Печенье
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Соль
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Мука
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Ржаной хлеб
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Рис, гречка, вермишель
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Лук, помидоры, бананы
Почему цены меняются?
На стоимость продуктов влияют сезонные факторы, логистика, спрос и предложение.