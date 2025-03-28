Динамика цен на продукты в Татарстане: что подорожало, а что подешевело

news_top_970_100
Республика
28 марта 2025  11:56

С 17 по 24 марта в Татарстане зафиксирован рост цен на ряд продуктов питания, при этом некоторые товары, напротив, стали дешевле. Данные приводит Татарстанстат.

Какие продукты подорожали?

Мясо и мясные продукты:

  • Говядина

  • Куры

  • Свинина

  • Баранина

  • Сосиски

  • Колбаса

  • Мясные консервы

Молочные продукты:

  • Пастеризованное молоко

  • Творог

  • Сыр

  • Сметана

  • Сухие молочные смеси

Овощи:

  • Картофель

  • Капуста

  • Свекла

  • Морковь

Прочие категории:

  • Сливочное масло и маргарин

  • Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки

Какие продукты подешевели?

Рыба и масло:

  • Мороженая рыба

  • Подсолнечное масло

Молочные продукты:

  • Ультрапастеризованное молоко

Бакалея и консервы:

  • Овощные консервы

  • Пшено

  • Макаронные изделия

Овощи и фрукты:

  • Огурцы

  • Яблоки

Прочее:

  • Яйца

  • Водка

Какие товары не изменились в цене?

  • Фруктово-ягодные консервы

  • Сахар

  • Печенье

  • Соль

  • Мука

  • Ржаной хлеб

  • Рис, гречка, вермишель

  • Лук, помидоры, бананы

Почему цены меняются?

На стоимость продуктов влияют сезонные факторы, логистика, спрос и предложение.

news_right_column_240_400
Новости
Динамика цен на продукты в Татарстане: что подорожало, а что подешевело
Госдума рассмотрит ужесточение мер по контролю за бездомными животными
ФОМ: 82 процента россиян одобряют работу Путина
В Агропромпарке «Казань» с 13 по 18 мая пройдет ярмарка «Kazan Halal Market»
Увеличение количества вагонов в пригородных поездах Казань – Йошкар-Ола
Казанский авиазавод готовит к передаче два пассажирских Ту-214 в 2025 году
Три ресторана Rostic’s в Казани теряют статус халяль
Трамвай сошел с рельсов на проспекте Победы в Казани