«Динамо-Ак Барс» в третий раз завоевали Суперкубок России по волейболу

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Город
12 сентября 2024  08:04
Автор:
Эндже Гарафиева

Волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» из Казани в третий раз стал обладателем Суперкубка России. В финальном матче, состоявшемся 11 сентября, казанские волейболистки уверенно обыграли московское «Динамо» со счетом 3:0.

Поединок прошел на высоком уровне, обе команды продемонстрировали высокое мастерство и волю к победе. Однако казанские волейболистки оказались сильнее, продемонстрировав великолепную командную игру и индивидуальное мастерство.

 

Фото: © ВК «Динамо-Ак Барс» 

«Кызлар молодцы!» – прокомментировал победу председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. 

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