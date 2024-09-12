«Динамо-Ак Барс» в третий раз завоевали Суперкубок России по волейболу

Волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» из Казани в третий раз стал обладателем Суперкубка России. В финальном матче, состоявшемся 11 сентября, казанские волейболистки уверенно обыграли московское «Динамо» со счетом 3:0.

Поединок прошел на высоком уровне, обе команды продемонстрировали высокое мастерство и волю к победе. Однако казанские волейболистки оказались сильнее, продемонстрировав великолепную командную игру и индивидуальное мастерство.

Фото: © ВК «Динамо-Ак Барс»

«Кызлар молодцы!» – прокомментировал победу председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.