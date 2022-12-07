«Динамо» наградило татарстанских журналистов за лучшие публикации о спортсообществе

Сегодня в здании АО «Татмедиа» состоялось награждение журналистов за лучшие публикации о физкультурно-спортивного общество «Динамо» в РТ. Всего были выбраны 13 победителей по четырем номинациям.

«В следующем году ОГО ФСО „Динамо“ исполнится 100 лет. Это очень большой срок. У нас остается еще много планов по мероприятиям на будущее. Сегодня я хочу сказать спасибо всем активным журналистам, которые всегда живут в теме здорового образа жизни и патриотизма», — отметил первый зампредседателя ОГО ФСО «Динамо» республики Салават Гайсин.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в столице РТ наградили 35 победителей регионального этапа премии #МыВместе. Двое из них вышли на Всероссийский финал.