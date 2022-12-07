 «Динамо» наградило татарстанских журналистов за лучшие публикации о спортсообществе
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«Динамо» наградило татарстанских журналистов за лучшие публикации о спортсообществе

Всего было выбрано 13 журналистов.

Республика
7 декабря 2022  12:19
Автор:
Карина Кострулева

Сегодня в здании АО «Татмедиа» состоялось награждение журналистов за лучшие публикации о физкультурно-спортивного общество «Динамо» в РТ. Всего были выбраны 13 победителей по четырем номинациям.

«В следующем году ОГО ФСО „Динамо“ исполнится 100 лет. Это очень большой срок. У нас остается еще много планов по мероприятиям на будущее. Сегодня я хочу сказать спасибо всем активным журналистам, которые всегда живут в теме здорового образа жизни и патриотизма», — отметил первый зампредседателя ОГО ФСО «Динамо» республики Салават Гайсин.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в столице РТ наградили 35 победителей регионального этапа премии #МыВместе. Двое из них вышли на Всероссийский финал.

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