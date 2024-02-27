Дипломат из Южной Африки: Всё больше стран «тихонечко стучатся в двери БРИКС»

Казань готовится снова встретить почетных гостей со всего мира в октябре. Планируется проведение саммита БРИКС. В объединение хотят вступить 25 новых стран-участников.

На предыдущем саммите, который прошел в Йоханнесбурге, дипломат из Южной Африки Анил Суклал сказал, что интерес стран к вступлению в БРИКС высок, потому что члены союза не выступают против Запада. Суклал заявил, что участники БРИКС не выражают намерений противостоять интересам какого-либо региона.

«На момент 15-го саммита в Йоханнесбурге на членство были номинированы 6 стран, а всего из 23 рассматривались порядка 12. Еще 11 стран ожидают, какова будет их судьба и что произойдет в Казани», - пояснил посол ЮАР в РФ Мзувукиле Джефф Макетука.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков объявил, что страны БРИКС займутся увеличением использования национальных валют в торговле в рамках этой организации и будут способствовать созданию справедливого мирового порядка.