Директор фирмы в Татарстане задолжал 111 млн рублей налогов

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Республика
15 августа 2024  16:38
Автор:
Эндже Гарафиева

Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело в отношении руководителя ООО «ДИО ЛОГИСТИК». Его подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму более 111 миллионов рублей.

По версии следствия, в период с 2018 по 2020 год руководитель компании вносил ложные сведения в налоговые декларации и другие документы о взаимоотношениях с 97 контрагентами. Таким образом ему удалось уклониться от уплаты НДС на сумму более 111 млн рублей.

Преступная схема была выявлена благодаря совместной работе следователей СКР, оперативников МВД и сотрудников УФНС по Республике Татарстан.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

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