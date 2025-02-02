Директор Института фармации КГМУ: В РТ большая нехватка фармацевтов

В Казанском государственном медицинском университете в день открытия XIII фестиваля «Ангелы в белых халатах» состоялся день открытых дверей по специальности «фармация». Основная цель фестиваля — ознакомить молодежь с медицинскими и социальными профессиями в их естественной рабочей среде.

Директор Института фармации КГМУ Руслан Мустафин подчеркнул критическую нехватку фармацевтов в Татарстане, отмечая, что многие компании остро нуждаются в новых специалистах.

«Дефицит кадров затрагивает не только аптеки и фармацевтические компании, но и научные центры, лаборатории и бюро анализов», — уточнил Мустафин.

Он также затронул важность вопроса импортозамещения и присутствие иностранных студентов в Институте фармации. В настоящее время здесь обучается 130 студентов из разных стран, в основном из Северной Африки и Ближнего Востока, таких как Египет, Тунис, Алжир, Иран и Ирак.