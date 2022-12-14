 Директор Института развития городов РТ в прямом эфире расскажет о планах работы на 2023 год
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Директор Института развития городов РТ в прямом эфире расскажет о планах работы на 2023 год

Зрители смогут задать интересующие вопросы - на самые актуальные Наиля Зиннатуллина ответит в прямом эфире.

Республика
14 декабря 2022  12:01
Автор:
Эдуард Салихов

Завтра, 15 декабря, директор Института развития городов Татарстана Наиля Зиннатуллина проведет прямой эфир. Она расскажет слушателям о реализованных проектах в 2022 году и поделится планами на следующий год.

Зрители смогут задать интересующие вопросы - на самые актуальные Зиннатуллина ответит в прямом эфире. На остальные вопросы пользователи получат ответ после эфира. Трансляция начнется в 14:00 во «ВКонтакте», в «Одноклассниках» и на YouTube.

Ранее «КВ» сообщали, что Роспотребнадзор открыл в Татарстане горячую линию по вопросам услуг каршеринга и такси. Все желающие и те, у кого есть вопросы, могут обращаться в адрес Роспотребнадзора на телефон горячей линии, который размещен у на сайте.

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Директор Института развития городов РТ в прямом эфире расскажет о планах работы на 2023 год
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