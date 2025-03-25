Директор из Татарстана погасил долг по зарплате после уголовного дела

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Республика
25 марта 2025  10:21

В Татарстане завершено расследование уголовного дела о невыплате зарплаты сотруднику, сообщает телеграм-канал СУ СК РТ. Фигурантом стал 42-летний директор азнакаевской компании, который с октября 2024 по март 2025 года не платил водителю организации зарплату и отпускные. Общая сумма задолженности составила 170 тысяч рублей.

Следствие установило, что у руководителя была возможность выплатить деньги, но он этого не делал. После возбуждения уголовного дела по статье 145.1 УК РФ (невыплата зарплаты) обвиняемый полностью погасил долг перед работником.

Собранные доказательства признаны достаточными для передачи дела в суд. Теперь вопрос о наказании для директора решит судебная инстанция. Напомним, за подобные нарушения предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы.

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