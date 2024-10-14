Эльмира Булатова выступает против полного запрета на выступления животных в цирке

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Город
14 октября 2024  14:49

В Госдуме РФ планируют рассмотреть законопроект о возможном запрете на выступления животных в цирковых представлениях уже. Директор Казанского государственного цирка Эльмира Булатова выразила свою обеспокоенность по поводу возможного принятия закона. Как пишет «Татар-информ», по ее мнению, категоричный запрет ударит по многовековым традициям циркового искусства.

Гораздо эффективнее, считает Булатова, ужесточить контроль за соблюдением существующего законодательства, регулирующего обращение с животными. Это касается не только цирков и зоопарков, но и частных владельцев животных.

Глава Казанского цирка напомнила, что животные веками живут бок о бок с человеком, выполняя самые разные задачи. Дрессировка, считает Булатова, это не всегда насилие, а зачастую – партнерская работа, основанная на диалоге и доверии.

В Казанском цирке, подчеркнула Эльмира Булатова, дрессировщики выстраивают с животными особые, доверительные отношения, основанные на заботе и уважении.

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Эльмира Булатова выступает против полного запрета на выступления животных в цирке