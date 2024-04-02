Директор музея в Елабуге: «Произошел акт шокирующей и бессмысленной жестокости»

Руководитель Елабужского Государственного музея-заповедника Гульзада Руденко высказалась об утренней атаке дронов.

Она считает, что прилет в здание общежития учебного заведения «Алабуга Политех» был «подло организован» в заранее выбранный промежуток дня, как раз когда мирно спали дети и молодёжь. Самое ужасающее — целились именно в детей, которые и проживают в общежитии, говорит Руденко.

Сотрудники музея-заповедника переживают за гибель мирного населения на территориях, далеких от границ России.

Напомним, этим утром в 05:45 в Елабуге и Нижнекамске зафиксировали атаку беспилотников. По предварительной информации, пострадали 12 человек.