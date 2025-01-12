Директор татарстанской строительной фирмы пойдет под суд за невыплату зарплаты

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Республика
12 января 2025  13:55

Как сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий, в Татарстане перед судом предстанет директор строительной фирмы за невыплату заработной платы в размере более 456 тысяч рублей.

Согласно материалам дела, руководитель использовал доходы компании для финансирования ее хозяйственной деятельности, вместо своевременной выплаты зарплаты рабочим. Таким образом перед ними образовалась существенная задолжность. По версии следствия директор фирмы сознательно пренебрегал своими обязанностями перед работниками.

В настоящее время вся доказательная база, собранная высокогорским межрайонным следственным отделом, передана для дальнейшего разбирательства в суде.

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Директор татарстанской строительной фирмы пойдет под суд за невыплату зарплаты
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