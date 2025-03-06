Директор «Водоканала» Камских Полян отправлен под домашний арест по делу о взятке главе поселка

Набережночелнинский городской суд принял решение об аресте на дому Дениса Леушина, директора МУП «Водоканал» и депутата совета Шереметьевского сельского поселения, проходящего по делу о передаче взятки главе поселка Камские Поляны.

Ранее информационное агентство «Татар-информ» сообщило о задержании главы Камских Полян Нижнекамского района Рината Салахутдинова по подозрению в получении незаконного вознаграждения.

Согласно информации источника агентства, в январе директор «Водоканала» передал главе поселка Камские Поляны iPhone 16 Pro и аксессуары к нему общей стоимостью 118 тысяч рублей. Таким образом он хотел добиться покровительства для коммерческой фирмы и ее директора.

По версии следствия, в обмен на взятку глава поселка должен был оказывать содействие в подписании актов о выполненных работах по контрактам между коммерческой фирмой и местной администрацией, а также игнорировать возможные нарушения, допущенные фирмой при исполнении контрактов.

Вместе с главой Камских Полян были задержаны Денис Леушин, директор МУП «Водоканал», и руководитель управляющей компании «Мой дом Камских Полян» Екатерина Медникова.

В ходе судебного заседания стало известно, что Леушину 44 года, он разведен и воспитывает двоих детей. Он был задержан 4 марта. В отношении Леушина возбуждено уголовное дело по статье «Посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий либо лицом с использованием своего служебного положения».

Следователь ходатайствовал об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, до 4 мая 2025 года. Обвиняемый признал свою вину и не стал возражать против данной меры.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и постановил отправить Дениса Леушина под домашний арест на два месяца.