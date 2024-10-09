Директора школы в РТ, где снег рухнул на ученицу, будут судить за халатность

В Дрожжановском районе перед судом предстанет экс-директор МБОУ «Нижнечекурская средняя общеобразовательная школа». Ее обвиняют в халатности.

Следствие установило, что с декабря 2023 года по март 2024 года отдел образования поручил директору организовать уборку снега с крыши школы из-за угрозы его схода, однако необходимых мер предпринято не было.

Напомним, что 13 марта 2024 года с крыши школы снег обрушился на пристроенную входную группу с металлическим козырьком, в результате чего пострадала 16-летняя ученица. Девочка была госпитализирована в реанимационное отделение с тяжелыми травмами.

Уголовное дело с окончательным обвинительным заключением направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.