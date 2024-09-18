Диспансеризация помогла выявить проблемы здоровья у каждого десятого татарстанца

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Республика
18 сентября 2024  10:48
Автор:
Эндже Гарафиева

За прошедшие восемь месяцев в Татарстане прошли профосмотры и диспансеризацию почти 1 миллион взрослых жителей республики. Об этом сообщил министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин.

По результатам обследования у каждого десятого человека были выявлены факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, связанные с нездоровым питанием, избыточным весом и недостаточной физической активностью. Всем им были даны рекомендации специалистов, а каждый четвертый направлен на дообследование.

В то же время, Миннуллин призвал татарстанцев вакцинироваться против гриппа, чтобы спокойно пройти сезон ОРВИ. По его словам, в республику поступило порядка 2 млн доз вакцины, и к настоящему времени прививки получили 13,6% от запланированного числа людей.

На 2024-2025 годы запланирована иммунизация 2,4 млн жителей Татарстана, включая 1,8 млн взрослых, 5 тысяч беременных и 93 тысяч детей.

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