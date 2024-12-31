Диспансеризация в Татарстане стартует с 4 января 2025 года

С 4 января 2025 года жители Татарстана смогут приступить к прохождению диспансеризации. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Марсель Миннуллин. В этот же день поликлиники региона возобновят свою работу после новогодних праздников.

Как отметил Миннуллин, в 2025 году право на диспансеризацию получат татарстанцы, родившиеся в 2007, 2004, 2001, 1998, 1995, 1992, 1989, 1986 и 1983 годах, а также все граждане старше 40 лет. Эта инициатива реализуется в рамках национального проекта «Здравоохранение», направленного на улучшение качества медицинских услуг и профилактику заболеваний.

Напомним, что национальные проекты в России были запущены в 2019 году по инициативе Президента Владимира Путина. Указ «О национальных целях развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» был подписан главой государства 7 мая 2024 года, в день начала его нового президентского срока.