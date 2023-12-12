Дистанционный этап конкурса «Это у нас семейное» близок к завершению

Напомним, что регистрация участников конкурса «Это у нас семейное» продлится до 18 декабря.

Зарегистрироваться можно на сайте этосемейное.рф. Там же можно создать и командный аккаунт. В конкурсе могут принять участие команды из четырех и более родственников, среди которых есть представители не менее трех поколений. Например, дети от 5 до 17 лет, родители или законные представители, а также бабушки, дедушки или другие члены семьи. Организаторами конкурса «Это у нас семейное» выступают Росмолодежь и Движение Первых.

На сайте проекта сейчас доступно новое задание. Оно связано с инженерией. В качестве приза будут семейные экскурсии на Ленинградскую атомную станцию или посещение атомного ледокола в городе Мурманск.

Суть задания в том, что команды должны создать несложную цепную реакцию из подручных средств, которые есть в каждом доме (задание «Цепная реакция»), и/или придумать и сконструировать механическое устройство, предназначенное для упрощения трудоемких операций (задание «Каракури»). В семейном аккаунте участники смогут ознакомиться с более подробными видеоинструкциями. Разработчик задания «Изобретатели» – компания «Росатом», партнер конкурса «Это у нас семейное».

С момента запуска самого народного проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» к участию в нем присоединились более 540 тысяч человек, из них более 16 тысяч участников семейных команд из всех регионов России уже приступили к выполнению заданий дистанционного этапа.

Как отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор Президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров, партнерство платформы «Россия – страна возможностей» и Госкорпорации «Росатом» ежегодно расширяется. «Новое тематическое задание от нашего партнера стало уже девятым по счету в конкурсе «Это у нас семейное». В самом народном проекте президентской платформы «Россия – страна возможностей» участвуют профессиональные династии, среди которых есть и атомщики, которым новые задания точно придутся по душе. Но доступны для выполнения эти конкурсные испытания абсолютно всем участникам, они несложные, но очень увлекательные. И, как и в любых других заданиях конкурса, главное и единственное условие – выполнять их нужно вместе всей семьей. А впереди участников ждут еще больше интересных заданий, в том числе приуроченных к ближайшим праздникам, а также разработанных совместно с другими партнерами конкурса», рассказал он.

В семейном аккаунте на сайте этосемейное.рф участникам доступны для выполнения и другие задания разного уровня сложности на самые разнообразные темы: «Домашний уют», «Готовим вместе», «Званый ужин», «Добро и благодарность», «Песня трех поколений», «Праздник для мамы», «Веселые старты», «Семейный альбом».

Семейные команды сами решают, какие задания выполнять – можно выбрать все и получить максимум баллов, а можно сконцентрироваться на тех, которые кажутся более интересными каждой семье. Главное условие всех заданий – их выполнение всеми членами семейной команды. Даже если родственники проживают в соседнем городе или регионе, их необходимо подключать к выполнению испытаний онлайн. Задания позволят семьям вспомнить и создать собственные семейные традиции, реликвии, обрести фамильные рецепты, всей семьей выступить в роли изобретателей, заняться вместе спортом, придумать песню трех поколений и сделать добрые дела. В течение нескольких месяцев участникам будут открываться еще больше заданий для выполнения.

С момента открытия заданий семейные команды из всех 89 регионов России приступили к их выполнению. Весной следующего года семейные команды, которые покажут лучшие результаты на дистанционном этапе, примут участие в окружных полуфиналах. А летом 2024 года состоится финал первого сезона конкурса «Это у нас семейное», он соберет 300 семей со всей страны.

Напомним, 2024-й в России станет Годом семьи. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей, говорится в документе.