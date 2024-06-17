Дивидендная доходность компаний из РТ составила от 2,7% до 5,8%

Четыре крупнейшие компании Татарстана, чьи акции торгуются на Московской бирже, объявили о выплате дивидендов по итогам работы за 2023 год. Выплаты дивидендов свидетельствуют о стабильной работе и финансовой устойчивости татарстанских компаний. Это также является приятным бонусом для акционеров, которые получат дополнительный доход от своих инвестиций.

«Татнефть» рекомендовала выплатить своим акционерам 25,17 рублей на 1 акцию, как по обыкновенным, так и по привилегированным ценным бумагам. Это обеспечит дивидендную доходность в 3,6% для обыкновенных и 3,7% для привилегированных акций. Последний день для покупки акций "Татнефти" под дивиденды - 3 июля

«Казаньоргсинтез» ланирует выплатить 6,22 рубля на 1 обыкновенную акцию и 0,25 рубля на 1 привилегированную акцию. Дивдоходность составит 5,8% по обыкновенным и 1% по привилегированным акциям. Последний день для покупки акций под дивиденды - 8 июля.

«Нижнекамскнефтехим» рекомендовал выплатить 2,94 рубля в виде дивидендов по итогам работы компании в 2023 году, как по обыкновенным, так и по привилегированным акциям. Дивидендная доходность составит 3,1% по обыкновенным и 3,9% по привилегированным акциям.

«Камаз» решил выплатить своим акционерам 4,49 рубля на 1 акцию. Дивидендная доходность составит 2,7%. Последний день для покупки акций под дивиденды - 15 июля.