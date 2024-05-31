Дизель в РТ оказался самым дешевым среди других регионов Поволжья

Статисты подсчитали разницу в стоимости дизельного топлива. Сравнивая регионы Привожья, оказалось, что средняя цена в Татарстане самая низкая. За пять месяцев дизель подорожал в республике всего на 0,3%.

Если говорить о бензине, самый резкий скачок дал АИ-95 — он вырос на 1,1%, а АИ-92 – 0.8%. По этим двум показателям Татарстан на 4 месте по дешевизне бензина в ПФО.

УФАС региона старается контролировать рынок, чтобы не допустить значительного повышения стоимости топлива, заявил замруководителя службы Андрей Розенталь.