Для борьбы с мошенниками в России вводят новые ограничения по переводам

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Россия/Мир
26 февраля 2024  10:18
Автор:
Эндже Гарафиева

Касается это переводов без открытия счета.

Правительство России предложило установить новые формы идентификации при больших денежных переводах.

Сегодня граждане обязаны предоставлять паспортные данные с ФИО, если сумма перевода без открытия счета превышает 15 тысяч рублей. Однако верхней границы не установлено. Нововведения предполагают, что упрощенная идентификация будет действовать до 100 тысяч рублей. Если сумма превысит это число, тогда придется пройти полную идентификацию, будут тщательно проверять каждую операцию. Законопроект Комитет Госдумы по финрынку рекомендовал принять в первом чтении. Рассмотрят его завтра на пленарном заседании.

По статистике, около 90% переводов без открытия счета укладываются в эту сумму. Власти считают, что сейчас без действия этих правил, возникают риски, связанные с финансированием терроризма и диверсий.

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