Для кадастровых инженеров Росреестр в интернете проведет обучающий семинар

17 января в 11.00 на площадке официальной группы Вконтакте Управления Росреестра по РТ состоится прямой эфир для кадастровых инженеров.
Основной темой эфира станут кадастровые работы в отношении земельных участков. Эфир проведут замруководителя Росреестра Татарстана Нияз Галиакбаров и представитель СРО АКИ «Поволжье» Аделя Мифтахова.
Спикеры затронут следующие вопросы:
- Основания для приостановления учетно-регистрационных действий.
- Какие версии XML-схем для формирования межевого плана, технического плана и акта обследования должны быть использованы на сегодняшний день?
- Каким должен быть порядок действий кадастрового инженера в ситуации, когда правообладатель смежного земельного участка в процессе процедуры согласования предоставляет паспорт, но в самом акте согласен указать только реквизиты СНИЛС?
- Нужно ли включать в состав приложения техплана документ, подтверждающий согласие либо отсутствие необходимости согласия организации, в пользу которой установлены ограничения охранной зоны?
- Возможно ли исправить ошибку в основной характеристике (протяженности) линейного объекта недвижимости?