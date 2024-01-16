Для кадастровых инженеров Росреестр в интернете проведет обучающий семинар

Специалисты осветят несколько вопросов, связанных с оформлением земельных участков.

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Республика
16 января 2024  11:28
Автор:
Дмитрий Смирнов

17 января в 11.00  на площадке официальной группы Вконтакте Управления Росреестра по РТ состоится прямой эфир для кадастровых инженеров. 

Основной темой эфира станут кадастровые работы в отношении земельных участков. Эфир проведут замруководителя Росреестра Татарстана Нияз Галиакбаров и представитель СРО АКИ «Поволжье» Аделя Мифтахова.

Спикеры затронут следующие вопросы:

  • Основания для приостановления учетно-регистрационных действий.
  • Какие версии XML-схем для формирования межевого плана, технического плана и акта обследования должны быть использованы на сегодняшний день?
  • Каким должен быть порядок действий кадастрового инженера в ситуации, когда правообладатель смежного земельного участка в процессе процедуры согласования предоставляет паспорт, но в самом акте согласен указать только реквизиты СНИЛС?
  • Нужно ли включать в состав приложения техплана документ, подтверждающий согласие либо отсутствие необходимости согласия организации, в пользу которой установлены ограничения охранной зоны?
  • Возможно ли исправить ошибку в основной характеристике (протяженности) линейного объекта недвижимости? 
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