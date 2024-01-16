Для кадастровых инженеров Росреестр в интернете проведет обучающий семинар

17 января в 11.00 на площадке официальной группы Вконтакте Управления Росреестра по РТ состоится прямой эфир для кадастровых инженеров.

Основной темой эфира станут кадастровые работы в отношении земельных участков. Эфир проведут замруководителя Росреестра Татарстана Нияз Галиакбаров и представитель СРО АКИ «Поволжье» Аделя Мифтахова.

Спикеры затронут следующие вопросы: