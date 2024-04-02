Для казанцев пройдёт серия встреч с психологами от епархии «Утешение»

Служба психологической помощи Казанской епархии проведёт мастер-классы, трансформационные игры и психологические сессии для горожан.

Мероприятия будут бесплатными к посещению, информирует мэрия. Каждую среду в 18:00 будут проходить занятия психотерапевтической группы «Евангельские встречи». Затем в 19:15 — анонимные встречи группы поддержки детей алкозависимых родителей и ребят из дисфункциональных семей.

В пятницу стартуют встречи группы поддержки людей с расстройствами пищевого поведения «Весть». А в четверг, 11 апреля, в 18:00 пройдёт практикум, посвященный целеполаганию «Хочу, могу и делаю».

Площадкой для проведения станет архиерейское подворье Московских святителей по адресу: ул. Московская, 39.

Также по желанию и внесению пожертвования состоятся мастер-классы в студии нейрографики, занятия анонимной психотерапевтической группы для созависимых «Про любовь» и собрание родительского клуба.