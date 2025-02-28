Для обанкротившегося маслодельного завода в Татарстане ищут инвестора

Маслодельный завод, расположенный в Азнакаевском районе Татарстана, который прекратил свою деятельность два года назад, может быть продан по сниженной стоимости. Об этом сообщил глава муниципалитета Марсель Шайдуллин в ходе встречи в Агентстве инвестиционного развития республики.

«В данный момент мы ведем переговоры с потенциальными инвесторами, но открыты для новых предложений», — отметил Шайдуллин в рамках проекта «Муниципальный инвестиционный час».

По его словам, интерес к предприятию проявляли бизнесмены из Удмуртии и Екатеринбурга. Завод, ранее входивший в холдинг «Вамин», позднее перешел в собственность предпринимателя Аделя Хаертынова. Сейчас объект принадлежит банку, который изначально оценил его стоимость в 100 млн рублей. Однако сейчас кредитная организация готова уступить завод за 80 млн рублей, даже с учетом финансовых потерь.

«Новый владелец получит предприятие с сохранившимся оборудованием, но для его запуска потребуется инвестировать около 50 млн рублей», — добавил Шайдуллин.

Глава района также подчеркнул, что Азнакаевский район демонстрирует рост в производстве молока. В 2024 году здесь было произведено 86,2 тыс. тонн молока, что на 4% больше, чем двумя годами ранее.

История завода началась в 1963 году. На пике своей мощности предприятие перерабатывало до 180 тонн молока в сутки и обеспечивало работой 140 человек. Однако после банкротства производство было остановлено, и сейчас судьба завода зависит от привлечения новых инвесторов.

Продажа завода по сниженной цене может стать шансом для возрождения предприятия и восстановления его роли в экономике региона, пишет РБК.